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Европарламент попробует оценить потери от взаимных с Россией санкций

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Представители Европарламента (ЕП) убеждены, что Евросоюзу (ЕС) необходимо провести оценку потерь от взаимных санкций с Россией, а после этого отменить их, при этом в Москве положительно оценивают эту инициативу, но считают, что санкционное противостояние в ближайшее время не прекратится, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Для начала нам (Европарламенту - ИФ) необходимо рассчитать, во сколько эти ограничения обошлись обеим сторонам - европейской и российской, - чтобы в дальнейшем поставить на обсуждение вопрос их отмены. Эта оценка необходима для того, чтобы в ЕП наконец признали, что такой подход имеет нулевой эффект. Эти меры продлеваются каждые полгода, однако они не приносят никакого результата", - заявил в беседе с изданием французский депутат от партии "Национальное объединение", член комитета Европарламента по международным делам Тьерри Мариани.

По его словам, он выступит с подобной инициативой после окончания летних каникул, когда ЕС решит все административные и кадровые вопросы. В частности, в ближайшие месяцы объединение должно определиться с новым составом Еврокомиссии, которая начнет работу в ноябре 2019 года, уточняет газета.

По мнению депутата комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемара Гердта, обсуждение этого вопроса должно стать первостепенной задачей нового состава ЕП. Позиция по этой проблематике станет одним из векторов внешней политики ЕС на ближайшие годы, сообщил изданию политик.

При этом в Москве уверены, что пересмотр санкционной политики отвечает не только российским интересам, но и потребностям самого ЕС, однако признают, что санкционное противостояние рискует затянуться на годы, отмечается в статье.

"Россия никогда не выступает с просьбой отменить санкции. Мы научились жить в условиях этих ограничений, и я уверен, что европейские страны от наших контрсанкций потеряли не меньше, чем мы. Главное, как себя поведет Европарламент, насколько взвешенными будут его позиции по сравнению со взглядами предыдущего состава", - заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Издание напоминает, что сейчас в отношении РФ действуют три пакета европейских санкций, введенных после украинских событий 2014 года. Во-первых, персональные ограничения, направленные на российских и украинских физических и юридических лиц. Они запрещают въезд в страны ЕС и замораживают активы этих лиц в европейских банках. Во-вторых, меры в отношении Крыма, которые не разрешают какие-либо формы взаимодействия с республикой. В-третьих, экономические секторальные санкции, которые ограничивают торговлю с РФ в ряде областей.

Россия Европарламент Евросоюз

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