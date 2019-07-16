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Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер дал согласие на выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, говорится в заявлении, поступившем во вторник в распоряжение агентства "Интерфакс".

"По поводу экстрадиции Фирташа министерство юстиции Австрии может сообщить следующее: вице-канцлер министр юстиции Клеменс Яблонер согласовал его экстрадицию. Дальнейшая организация выдачи (Фирташа - ИФ) является сферой ответственности иной юрисдикции и входит в обязанности местного суда по уголовным делам Вены", - говорится в документе.

25 июня Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена на принятое в феврале 2017 года решение апелляционного суда о его экстрадиции в Соединенные Штаты. Тогда отмечалось, что окончательное решение по делу, которое длится с 2014 года, должен принять министр юстиции Австрии Яблонер.

Председателя совета группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа арестовали в Австрии в марте 2014 года по запросу властей США. По данным американской стороны, бизнесмен за взятки на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ не признавал вину и называл эти обвинения политически мотивированными.

Также выдачи Фирташа добивалась Испания, но в конце 2017 года венские суды отклонили ее запрос на экстрадицию .

Австрия Дмитрий Фирташ

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