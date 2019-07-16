Суд в Вене приостановил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ в Верховном суде Австрии Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Процесс экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа из Австрии в США приостановлен из-за ходатайства защиты предпринимателя в Земельный суд Вены по уголовным делам о новом рассмотрении. Об этом сообщает Wien Nachrichten со ссылкой на APA. Ходатайство судья принял, теперь экстрадиция Фирташа может быть осуществлена только после принятия решения по этому ходатайству.

Ранее экстрадицию одобрил вице-канцлер Австрии, министр юстиции Клеменс Яблонер.

Глава совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США компании Boeing. Фирташ все обвинения отверг, считая их политически мотивированными.