Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером

Устройство, разработанное NeuraLink Фото: Neuralink

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Основанная Илоном Маском компания NeuraLink, которая изучает возможность соединить человеческий мозг с компьютером, обратился к властям США за разрешением провести испытания на людях.

Как сообщает "Би-би-си", система, позволяющая напрямую передавать команды мозга компьютеру, ранее была испытана на обезьянах. По словам Маска, животные научились контролировать машину с помощью мозга.

Создатели надеются, что технологии помогут людям с серьезными нейрологическими заболеваниями. В частности, новшество могло бы помочь людям с ампутациями или же слепым, глухим или немым.

Устройство, разработанное NeuraLink, представляет собой более 3000 электродов, присоединенных к нитям, которые тоньше человеческого волоса. Эти нити могут считывать информацию с 1000 нейронов. The New York Times уточняет, что специальный робот по принципу швейной машинки будет "вшивать" эти нити в мозг. В начале для этого придется просверлить небольшие отверстия в черепе. В дальнейшем, рассчитывают в компании, крошечные отверстия будут делаться лазером.

NeuraLink не объясняет, как система "переводит" мозговую активность и как устройство стимулирует клетки мозга.

Илон Маск заявил, что в конечном итоге система будет представлять собой симбиоз с искусственным интеллектом. По его словам, соединение мозга с интерфейсом компьютера создаст новый суперинтеллект в человеческой голове.

Как напоминает "Би-би-си", ранее сам Макс предупреждал, что искусственный интеллект может уничтожить человечество.