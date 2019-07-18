Поиск

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Турция хочет производить F-35, налоги на пальмовое масло повысят, Зеленский пообещал сажать за криминальные деньги

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Турция потребовала от США не исключать ее из производства F-35. Между странами возник конфликт из-за закупок российского оружия. США пообещали исключить Турцию к 2020 году.

– Пальмовое масло в РФ лишат налоговых льгот. Повышение налога произойдет на фоне снижения цен на пальмовое масло. Законопроект об этом внесут в Госдуму в четверг.

– Прокуроры закрыли дело Кевина Спейси о домогательствах. Обвинение не смогло предоставить телефон с сообщениями Спейси. Актер все последние годы отрицал вину.

– Украинский президент пообещал олигархам новые правила игры. Зеленский пообещал сажать за нечестно заработанные деньги. Он считает, что бизнесмены должны брать ответственность за решение конкретных вопросов.

Новости

Турция потребовала от США не исключать ее из производства F-35

Турция потребовала от США не исключать ее из производства F-35

НАТО не поднимало вопрос об исключении Турции

Палата представителей США проголосовала против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

Палата представителей США проголосовала против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

Украинский президент пообещал олигархам новые правила игры

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Что произошло за день: среда, 17 июля

Мексиканский наркобарон Эль Чапо приговорен в США к пожизненному сроку

Мексиканский наркобарон Эль Чапо приговорен в США к пожизненному сроку

Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером

Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Руководитель JIT сообщил о новых свидетелях в деле о катастрофе рейса MH17

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');