Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Турция хочет производить F-35, налоги на пальмовое масло повысят, Зеленский пообещал сажать за криминальные деньги

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Турция потребовала от США не исключать ее из производства F-35. Между странами возник конфликт из-за закупок российского оружия. США пообещали исключить Турцию к 2020 году.

– Пальмовое масло в РФ лишат налоговых льгот. Повышение налога произойдет на фоне снижения цен на пальмовое масло. Законопроект об этом внесут в Госдуму в четверг.

– Прокуроры закрыли дело Кевина Спейси о домогательствах. Обвинение не смогло предоставить телефон с сообщениями Спейси. Актер все последние годы отрицал вину.

– Украинский президент пообещал олигархам новые правила игры. Зеленский пообещал сажать за нечестно заработанные деньги. Он считает, что бизнесмены должны брать ответственность за решение конкретных вопросов.