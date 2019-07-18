12 израильтян арестовали на Кипре по делу о групповом изнасиловании туристки

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Двенадцать израильских туристов арестовали на популярном курорте Айя-Напа на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании туристки из Великобритании, сообщает телеканал Sky News в четверг.

"Утром в среду 19-летняя британская туристка подала заявление в полицию Айя-Напы, в котором сообщила, что накануне ночью подверглась групповому изнасилованию. В связи с этим были арестованы 12 израильских туристов, некоторым из которых всего 16 лет. Они предстанут перед судом", - передает телеканал.

Как отмечается, инцидент произошел в отеле, британка и израильтяне жили в разных номерах. Сейчас девушка проходит медицинские осмотры.

Курортный город Айя-Напа находится на юго-восточном побережье Кипра. Он известен своими пляжами и особенно популярен среди молодых туристов благодаря бурной ночной жизни.