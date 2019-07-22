Нетаньяху дольше всех пробыл премьер-министром Израиля

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поставил рекорд по продолжительности пребывания на этом посту. Нетаньяху непрерывно руководит правительством Израиля с 31 марта 2009 года. Его первое премьерство пришлось на 1996-1999 годы.

Президент США Дональд Трамп поздравил его с этим достижением. "Поздравления Биби Нетаньяху с тем, что прослужил премьер-министром самый продолжительный срок в истории Израиля. Под Вашим руководством Израиль стал технологической державой и экономикой мирового класса. Самое главное, что вы возглавляете Израиль с приверженностью ценностям демократии, свободы и равных возможностей, которые обе наши страны ценят и разделяют!" – написал Трамп в своем твиттере.

Нетаньяху находится под серьезным прессингом. Его подозревают в коррупции, а парламент не смог сформировать правящую коалицию и проголосовал за самороспуск.

Предшественник Нетаньяху, Эхуд Ольмерт, занимал этот пост с 2006 по 2009 год.