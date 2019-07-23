МИД представил новую концепцию безопасности в регионе Персидского залива

Москва предложила отказаться от дислокации там воинских контингентов стран, не входящих в регион

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Москва предложила создать в Персидском заливе единую антитеррористическую коалицию, в которой бы на равных правах участвовали все страны региона. Новый механизм представил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаил Богданов. Презентацию провели в МИД для дипломатов из арабских стран, Ирана, Турции, постоянных членов Совбеза ООН, ЛАГ, Евросоюза и БРИКС.

В Москве считают, что стабилизировать обстановку в Персидском заливе можно только за счет "подлинно инклюзивной системы региональной безопасности". Главный принципа представленной концепции - "поэтапность, многосторонность и неукоснительное соблюдение международного права, прежде всего Устава ООН и резолюции ее Совета Безопасности", говорится в сообщении МИД.

Коалиция, которую в Москве предложили создать, кроме борьбы с местными экстремистами и террористами, сможет также заниматься урегулированием конфликтов и спорных проблем. В МИД напомнили, что ранее на базе международного права и под эгидой ООН удалось решить проблему уничтожения химического оружия в Сирии. При этом все вопросы должны решаться в многостороннем порядке, без исключения заинтересованных сторон, говорится в презентации.

Проводить в регионе миротворческие операции МИД предложил только после на основе резолюций Совбеза ООН или по просьбе государства, ставшего жертвой агрессии. Единая система безопасности в регионе должна учитывать в том числе необходимость оказания гуманитарного содействия нуждающимся странам и народам. В военной сфере Москва предложила усилить транспарентность, в том числе проводить субрегиональные встречи министров обороны, провести "горячие линии", заблаговременно предупреждать друг друга о военных учениях и пролетах военной авиации, обмениваться наблюдателями и информацией о закупках вооруженимй и запретить постоянную дислокацию группировок внерегиональных государств на территории стран Персидского залива.

Создавать единую систему безопасности МИД предложил поэтапно, начиная с решения самых острых вопросов - борьбы с международным терроризмом, урегулирования иракского, йеменского и сирийского кризисов, реализации всех договоренностей по проблеме иранской ядерной программы.



В Москве предложили начать с консультаций и создания инициативной группы по проведению международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива. Этой группе МИД предложил доверить согласование географических рамок будущей системы, состава ее участников, уровня представительства и подготовку проектов решений.

Долгосрочной задачей дипломаты назвали создание организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива (ОБСПЗ), куда, помимо стран Залива, на правах наблюдателей или ассоциированных членов входили бы Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные стороны.