Перспектива импичмента Трампу снизилась до минимума после выступления Мюллера

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - После выступления в Конгрессе бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера до минимума сократилась перспектива того, что президенту США Дональду Трампу объявят импичмент, пишкт газета The New York Times.

Издание отмечает, что Палата представителей, вероятно, и так не подвергла бы импичменту президента Трампа до выборов 2020 года. "После выступления бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера это не произойдет почти наверняка", - пишет газета.

По мнению NYT, стимулом для демократов и дальше продвигать вопрос импичмента был б вариант, если бы Мюллер на слушаниях сообщил какую-то новую информацию, в из-за которой хотя бы несколько республиканцев пересмотрели свою позицию по импичменту. Однако, этого не произошло, пишет издание.

На прошлой неделе демократ Эл Грин предложил проголосовать по резолюции об импичменте президента США после того, как Палата представителей в минувший вторник осудила Трампа за высказывания против четырех женщин в Конгрессе. В итоге Палата представителей США отложила рассмотрение этой резолюции. При этом, 95 демократов поддержали резолюцию, а 137 - нет.

Ранее Трамп раскритиковал в твиттере четырех женщин-конгрессменов от Демократической партии США. Он посоветовал им уехать к себе на родину и заняться там наведением порядка. При этом только одна из женщин приехала из Сомали, остальные родились в США. Также Трамп рекомендовал, всем, кому не нравится политика Соединенных Штатов, покинуть эту страну. Сам Трамп заявил, что не считает свои высказывания расистскими, а голосование по резолюции назвал мошенничеством демократов.

Факторы против импичмента

После выступления Мюллера лишь один демократ, член палаты представителей Лорен Трахан незамедлительно присоединилась к призывам начать расследование в рамках процедуры импичмента, отмечает газета.

В частных беседах высокопоставленные члены Демократической партии заявляют, что, по их мнению, немногословное выступление Мюллера совершенно не повлияло на перспективу импичмента.

Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси после выступления Мюллера в Конгрессе заявила, что она все еще считает преждевременной процедуру импичмента в отношении Трампа, так как демократы пока продолжают проводить собственные расследования в отношении президента.

После слушаний с участием Мюллера, отмечает газета, Пелоси и ведущие демократы продолжат следовать выбранной стратегии: вести расследования в отношении Трампа, его кампании и администрации по нескольким направлениям, чтобы "показать избирателям, что закон на их (демократов - ИФ) стороне", а "президент негоден для того, чтобы пойти на другой срок".

Процедуре импичмента мешает и расписание работы Конгресса, отмечает газета. Так, на этой неделе Палата представителей уйдет на летние каникулы и не соберется до 9 сентября, когда она направит усилия на законопроекты по бюджету. Затем в феврале пройдут кокусы в Айове - первые из череды выборов на разных уровнях, позволяющих определить самых популярных кандидатов в президенты.

NYT отмечает, что чем ближе к выборам 2020 года, тем сложнее демократам в палате представителей самостоятельно продвигать импичмент.

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер в своих семичасовых показаниях перед Конгрессом США на этой неделе не оправдал президента США Дональда Трампа в препятствии правосудию, но и не выдвинул обвинений в его адрес.

Во многих отношениях слушания прошли так, как ожидалось - спецпрокурор отказался отвечать на широкий круг вопросов, а в других случаях ответил односложно.