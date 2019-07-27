Американский грузовой корабль Cargo Dragon сблизился с МКС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в субботу приблизился к Международной космической станции (МКС) в преддверии предстоящей стыковки, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По его данным, в настоящее время корабль находится в 30 метрах от станции.

Планируется, что в районе 17:00 по Москве 17-метровая дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2 МКС, которой будут управлять член экипажа станции американец Ник Хейг, захватит корабль. Затем манипулятор по командам с Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне подведет его к американскому сегменту станции - модулю Harmony для осуществления непосредственной стыковки.

Cargo Dragon должен доставить на МКС около 2,3 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Как сообщалось, грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей 26 июля с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 18-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС менее четырех недель. 20 августа он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Корабль доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн.