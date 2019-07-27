Поиск
Важно
Полиция сообщила о 295 задержанных на акции оппозиции в центре Москвы

Американский грузовой корабль Cargo Dragon сблизился с МКС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в субботу приблизился к Международной космической станции (МКС) в преддверии предстоящей стыковки, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По его данным, в настоящее время корабль находится в 30 метрах от станции.

Планируется, что в районе 17:00 по Москве 17-метровая дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2 МКС, которой будут управлять член экипажа станции американец Ник Хейг, захватит корабль. Затем манипулятор по командам с Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне подведет его к американскому сегменту станции - модулю Harmony для осуществления непосредственной стыковки.

Cargo Dragon должен доставить на МКС около 2,3 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В миреFalcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon стартовала к МКСЧитать подробнее

Как сообщалось, грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей 26 июля с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 18-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС менее четырех недель. 20 августа он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Корабль доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн.

Коммерческие полеты Cargo Dragon компании SpaceX осуществляются с 2012 года. Один из их окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9. Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX имеет контракт с НАСА на 20 запусков "грузовика" на сумму $2 млрд.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американских астронавтов Кристины Кук, Ника Хейга и Эндрю Моргана, а также астронавта ESA Луки Пармитано.

Cargo Dragon SpaceX НАСА МКС

Новости по теме

Новости

Основатель Bellingcat обвинил Россию в кибератаках на проект

Дипломаты встретились с россиянами на задержанном в Иране танкере

Дипломаты встретились с россиянами на задержанном в Иране танкере

Экс-министру Окруашвили предъявили обвинение по делу о беспорядках в Тбилиси

WSJ рассказала о ядерном оружии, произведенном Северной Кореей после саммита с США

WSJ рассказала о ядерном оружии, произведенном Северной Кореей после саммита с США

США подали иск на $100 млн к россиянину Александру Виннику и бирже ВТС-е

США подали иск на $100 млн к россиянину Александру Виннику и бирже ВТС-е

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июля

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Трамп увидел надежды Ирана и Китая на победу Байдена в выборах

Трамп не винит Турцию за покупку С-400

Трамп не винит Турцию за покупку С-400

МИД Румынии подтвердил запрет на транзит военной техники из России в Сербию по Дунаю

МИД Румынии подтвердил запрет на транзит военной техники из России в Сербию по Дунаю
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');