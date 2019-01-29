В Нацразведке США выразили тревогу из-за укрепления сотрудничества России и Китая

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - США ожидают дальнейшего укрепления сотрудничества Китая и России, в том числе по линиям международных организаций, для противодействия Вашингтону, заявил во вторник директор Нацразведки США Дэн Коутс.

"Китай и Россия расширяют сотрудничество друг с другом и через международные организации, чтобы изменять международные нормы и стандарты с целью собственной выгоды и представлять противовес Соединенным Штатам и другим (государствам - ИФ)", - отмечается в его письменных показаниях, опубликованных на сайте сенатского комитета по делам разведки.

"Мы прогнозируем, что они будут сотрудничать, чтобы противодействовать задачам США", - подчеркивается в документе.

В показаниях также отмечается, что Москва и Пекин с 2014 года значительным образом расширили свое сотрудничество, особенно в области энергетики, в военной и технологической сферах.

Также, согласно показаниям Коутса, "Россия пытается укрепить структуры ООН по борьбе с терроризмом, в частности - Контртеррористическое управление ООН во главе с Владимиром Воронковым, который является россиянином".

Он отмечает, что Китай является страной, которая по размеру взноса в миротворческий бюджет ООН находится на втором месте, а по взносам в общий бюджет ООН - на третьем, "успешно лоббирует для своих граждан высокопоставленные позиции в секретариате ООН и в связанных с ним организациях".

Таким образом, по его мнению, две стороны могут использовать ООН в качестве платформы для продвижения своих целей и интересов.