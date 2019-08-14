В Нотр-Даме до сих пор не справились с угрозой обрушения собора

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Собор Парижской Богоматери все еще находится под угрозой обрушения после апрельского пожара, сообщили в среду французские власти.

"В последнее время из-за жары фиксировались новые падения камней со сводов нефа", - отмечается в сообщении министерства культуры Франции. Там отметили, что после пожара все работы в соборе направлены на то, чтобы избежать его обрушения, а не на его реставрацию.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее поручил завершить реставрацию за пять лет, однако министерство считает, что восстановительные работы не начнутся до следующего года.

Французский сайт Mediapart на этой неделе опубликовал отчет, согласно которому министерство культуры неоднократно игнорировало предупреждения трудовых инспекторов об опасности, пока работы не были полностью приостановлены 25 июля. Министерство, в свою очередь, опровергло утверждения сайта.

Накануне сообщалось, что в Париже приступили к операции по очистке территории вокруг Собора Парижской Богоматери от загрязнений свинцом. Очистка будет проводиться с помощью специальных аппаратов высокого давления.

Ожидается, что работы продлятся до 23 августа. Станции парижского метро рядом с Нотр-Дамом на это время будут закрыты, автобусы изменят маршруты движения.

Загрязнение свинцом произошло во время пожара в апреле этого года, поскольку это вещество содержалось в несущей конструкции собора и его шпиле.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Он начался на строительных лесах, установленных над крышей собора в связи с реставрацией, затем у здания обрушились шпиль и крыша.