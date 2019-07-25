В Париже две школы закрылись из-за частиц свинца во дворе от пожара в Нотр-Даме

В апрельском пожаре расплавились и сгорели свинцовые элементы кровли и шпиля собора

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В центре Парижа в окрестностях собора Парижской Богоматери закрыли две школы, так как на их территориях в пыли обнаружили повышенную концентрацию частиц свинца. Об этом сообщает издание Les 20 minutes со ссылкой на объявление мэрии Парижа.

По словам чиновников, школы закрыли 25 июля утром из соображений предосторожности. Свинец нашли не внутри зданий, а во дворе, подчеркивает мэрия. Теперь там проведут работы по деконтаминации, и в пятницу проведут новые замеры.

В этих школах все лето находились в общей сложности 180 детей, которых принимали временные центры досуга.

Собор Парижской Богоматери горел 15 апреля, огонь уничтожил свинцовую кровлю и шпиль здания. В результате в окружающую среду попало некоторое количество свинца.

18 июля издание Mediapart обвинило городские власти умалчивании угрозы здоровью горожан. По его сведениям, замеры, проведенные на территории радиусом в 500 метров вокруг собора, показало загрязнение свинцом по меньшей мере десятка школ и детских садов, в том числе в части внутренних помещений.