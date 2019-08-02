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Шесть взрывных устройств сработали в Бангкоке, где проходит форум АСЕАН

Шесть взрывных устройств сработали в Бангкоке, где проходит форум АСЕАН
Бангкок, Таиланд
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Шесть небольших бомб взорвались в пятницу в столице Таиланда Бангкоке, в результате чего пострадали четыре человека, сообщает телеканал Channel News Asia.

Отмечается, что сейчас в Бангкоке проходит форум по безопасности министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Три бомбы взорвались в квартале Чаенг Ваттана, где расположены правительственные учреждения, две другие - в районе Чонг Нонси, сообщил представитель полиции Бангкока Камтом Учароен. Кроме того, одно взрывное устройство дало осечку при срабатывании, а еще одно было обнаружено до взрыва и обезврежено. Все взрывные устройства были снабжены таймерами.

По данным телеканала, трое пострадавших - женщины, убиравшие улицы. Кроме того, у 77-этажного небоскреба King Power Mahanakhon пострадал охранник.

Ранее сообщалось о взрывах в четырех районах города и о двух пострадавших.

Таиланд Бангкок

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