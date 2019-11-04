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Россия готова поделиться технологиями по предотвращению эпидемий со странами АСЕАН

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова поделиться со странами АСЕАН разработками и технологиями для предотвращения эпидемий.

"Мы готовы делиться российскими научными разработками и технологиями, поставлять мобильные лаборатории и тест-системы", - сказал он в понедельник на XIV Восточноазиатском саммите в Бангкоке.

Премьер напомнил, что регион Юго-Восточной Азии постоянно сталкивается с проблемой инфекционных болезней. "Из 2,5 млрд человек, которые подвержены риску заражения вирусом Денге в мире, 70% - это как раз АТР", - отметил Медведев.

Он добавил, что регион также пострадал от птичьего гриппа.

АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. В нее входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

АСЕАН Россия Дмитрий Медведев

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