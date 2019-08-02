На Суматре и Яве объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7

Подземные толчки ощущались в столице Индонезии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - У берегов островов Суматра и Ява произошло землетрясение, Геологическая служба США оценила его магнитуду в 6,9. Индонезийская метеорологическая служба объявила об угрозе цунами в прибрежных зонах провинций Бантен, Западная Ява, Лампунг и Бенкулу, сообщает региональный телеканал Channel News Asia.

Ведомство оценило магнитуду подземного толчка в 7,4 и сообщило, что эпицентр находился примерно в 10 км от побережья.

Жителям прибрежной зоны рекомендовали немедленно эвакуироваться дальше от моря и в зоны, расположенные на возвышенностях.

По оценке американских сейсмологов эпицентр землетрясения находился на глубине 52,8 км к югу от островов, неподалеку от Джакарты. Землетрясение случилось в конце рабочего дня в пятницу.

VIDEO: Lights, TV screens swaying in an 11th-floor Jakarta office after a quake struck off Sumatra, Indonesia (📹: Twitter / Alfarabi Nazriza) https://t.co/ArXN9OtAsd pic.twitter.com/BwVW68k9rq — CNA (@ChannelNewsAsia) August 2, 2019

Жители столицы ощутили подземные толчки. Сотрудница офиса, расположенного на 18-м этаже в центре Джакарты, рассказала Channel News Asia, что здание качалось в течение примерно минуты.

О пострадавших и разрушениях пока ничего не сообщается.