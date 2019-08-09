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В Китае объявили наивысший уровень опасности из-за надвигающегося тайфуна

Тайфун достигнет юго-востока страны в субботу и станет самым мощным с 2014 года

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В связи с приближением к материковой части Китая тайфуна "Лекима" в юго-восточной китайской провинции Чжэцзян объявлен красный - наивысший - уровень опасности.

По сообщениям китайских метеорологов, как ожидается, тайфун достигнет материка в субботу и будет самым мощным с 2014 года. Они предупредили, что уровень осадков по всему восточному Китаю может в пятницу-субботу достигнуть 250-320 мм.

Более 300 рейсов из Чжэцзяна на остров Тайвань и обратно были отменены, круизным лайнерам рекомендовано воздержаться от прибытия в шанхайский порт на реке Янцзы.

Сильный дождь и шквалистый ветер могут обрушиться на Шанхай, который расположен на территории Чжэцзяна, в пятницу и будут продолжаться до воскресенья, 16 тыс. жителей пригородов мегаполиса будут эвакуированы, сообщает официальная англоязычная газета Shanghai Daily.

Приостановлена продажа билетов на некоторые поезда, отправляющиеся из Шанхая, будут отменены некоторые поезда из Пекина в восточные районы страны.

На Тайване, который раньше Чжэцзяна встает на пути тайфуна, в пятницу уже отменены авиарейсы и объявил о закрытии рынков, школ и ряда других общественных мест, приостановлено движение на скоростной железнодорожной магистрали.

Китай

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