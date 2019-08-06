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В Южной Корее заявили, что КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные считают, что Северная Корея выпустила в Японское море во вторник две баллистические ракеты малой дальности.

"Южнокорейские и американские разведывательные органы считают, что эти ракеты малой дальности имеют аналогичные летные характеристики с баллистическими ракетами, испытанными Северной Кореей 25 июля", - цитирует Yonhap представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их данным, ракеты были выпущены в 5:24 и 5:36 (23:24 и 23:36 по Москве) из северокорейского юго-западного округа Квайл в южной провинции Хванхэ. Обе пролетели около 450 км на высоте около 37 км.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают боеготовность", - отметили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Таким образом, это уже четвертый запуск, произведенный КНДР за последние две недели.

Южная Корея КНДР

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