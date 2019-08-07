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Мадуро обвинил Болтона в организации покушения на него в 2018 году

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что покушение на него в августе 2018 года было совершено по приказу советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, интервью с венесуэльским лидером опубликовал сайт The Grayzone.

Мадуро подчеркнул, что у него есть доказательства того, что Болтон заказал на него покушение и "ждал результатов в Белом доме".

"У нас есть показания, у нас есть свидетели, доказательства. (...) И все это указывает на Хулио Борхеса (один из лидеров оппозиции в Венесуэле - ИФ) в Боготе. Все это указывает на Хуана Мануэля Сантоса (президент Колумбии - ИФ) в Колумбии. (...) Все это указывает на Джона Болтона, который имеет преступный менталитет, менталитет убийцы", - отметил президент Венесуэлы.

6 августа 2018 года во время публичного выступления Мадуро в Каракасе на военном параде было предпринято покушение на него. Ответственность взяла на себя подпольная группировка "Фланелевые солдаты", позиционирующая себя как национально-освободительное движение.

В результате подрыва дронов ранения получили семь военнослужащих. Президент и его окружение не пострадали.

Сам Мадуро после происшествия на параде обвинял в покушении оппозицию и власти Колумбии.

Мадуро Венесуэла Колумбия

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