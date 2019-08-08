Делегация правительства Венесуэлы не будет участвовать в переговорах с оппозицией

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Делегация правительства Венесуэлы отказалась от участия в переговорах с оппозицией на Барбадосе 8 и 9 августа, сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

"Наш президент Николас Мадуро решил, что наша делегация не будет присутствовать на прерванных диалоговых совещаниях завтра в четверг 8 августа и в пятницу 9 августа на Барбадосе", - написал Родригес в твиттере.

Переговоры властей и оппозиции Венесуэлы были инициированы в мае при посредничестве Норвегии и продолжены в июле на карибском острове Барбадос.

Ранее оппозиция Венесуэлы проинформировала, что вернется на Барбадос для продолжения переговоров с правительством Мадуро в рамках усилий по урегулированию политического кризиса в стране.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии глубочайшего политического кризиса, который сопровождается массовыми общественными протестами. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.