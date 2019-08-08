Предприниматели в Бишкеке привлекли добровольцев, чтобы не допустить разграбления магазинов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Владельцы торговых точек, расположенных в крупных торгово-развлекательных центрах Бишкека, создали собственные группы охраны, чтобы не допустить разграбления магазинов.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", возле торговых центров выставлены добровольные группы охраны, которые намерены дежурить всю ночь, чтобы противостоять попыткам разграбления магазинов, как это было в 2005 и 2020 годах, когда в Киргизии происходили столкновения между властью и оппозицией.

Корреспондент "Интерфакса" сообщает, что после разгона милицией сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева они рассредоточились по всему городу и милиция предприняла еще несколько попыток оттеснения людей с центральной площади Победы.

Несмотря на то что МВД Киргизии заявило о полном контроле над ситуацией в столице, в социальных сетях периодически распространяются сообщения о том, что из Кой-Таша в центр Бишкека направляются новые группы агрессивно настроенных сторонников бывшего президента, которые намерены вновь собраться на центральной площади и перед зданиями Госкомитета нацбезопасности и МВД, где находятся задержанные днем бывший президент Атамбаев и несколько его сторонников.

Корреспондент "Интерфакса" сообщает, что в настоящий момент возле здания спецслужбы находятся не более десятка сторонников Атамбаева, обстановка у ведомств спокойная.

Помимо этого, корреспондент "Интерфакса" не встретил сторонников бывшего президента в южной части города, где они, якобы, собираются для дальнейшего перемещения в центр Бишкека. Дорога, ведущая из Бишкека в село Кой-Таш, где находится дом бывшего президента, также открыта для проезда, никаких кордонов и блок-постов на ней не установлено