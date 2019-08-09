Лидер оппозиционной киргизской партии решил вернуться на родину

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Киргизский оппозиционер, лидер политической партии "Республика" Омурбек Бабанов возвращается в Бишкек, сообщает в пятницу киргизское информационное агентство 24.kg.

Сейчас политик находится в московском аэропорту "Шереметьево", ожидается, что он прибудет в аэропорт "Манас" в Бишкеке в 14:40 по местному времени (11:40 по московскому).

В Госкомитета нацбезопасности Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что в случае возвращения Бабанова на родину его привлекут к ответственности по делу о призывах к насильственной смене власти.

Оппозиционер хотел вернуться в Киргизию в апреле, но из-за опасения провокаций отменил возвращение из Москвы.

Бабанов был довольно популярным политиком в Киргизии, на президентских выборах в 2017 году он занял второе место после нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова, набрав более 600 тыс. голосов избирателей.

В 2015 году он был избран в парламент Киргизии по спискам партии "Республика - Ата-Журт" и до конца 2017 года возглавлял одноименную парламентскую фракцию.

В ноябре 2017 года Генпрокуратура Киргизии возбудила против Бабанова дело о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды во время агитационной кампании на выборах президента. Он уехал из страны до возбуждения дела и затем сложил с себя полномочия лидера фракции.

По данным киргизских СМИ, Бабанов является одним из самых богатых людей республики.