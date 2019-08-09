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На улицы Бишкека ночью вышли около 1,5 тыс. протестующих

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Более 40 человек были задержаны во время беспорядков в центре Бишкека минувшей ночью, когда на улицы киргизской столицы вышли около 1,5 тысяч человек, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе городского ГУВД.

По словам представителя ГУВД, участники протестов - это около 1,5 тысяч "агрессивно настроенных лиц в масках и с палками в руках", которые намеревались дестабилизировать ситуацию столице. Он отметил, что митингующие несколько раз пытались проникнуть в парламент Киргизии, в торговые центры и супермаркеты, а также перекрывали дороги и преследовали журналистов.

Ситуация в Киргизии обострилась 7 августа, когда спецназ Госкомитета нацбезопасности Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, которая переросла в столкновения с его сторонниками. В итоге погиб один спецназовец, пострадали 79 человек.

Столкновения продолжились на следующий день, когда спецназ попытался в третий раз взять штурмом резиденцию Атамбаева. После этого экс-президент сам сдался силовикам. Всего за два дня в селе Кой-Таш, где происходили эти события, пострадали около 100 человек.

После задержания Атамбаева около тысячи его сторонников вышли с протестом на центральную площадь Бишкека, милиция разогнала их, применив спецсредсва, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

У Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении. Экс-президент был арестован, по словам адвоката, он подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Киргизия Бишкек

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