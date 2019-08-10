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В столкновениях сторонников Атамбаева с силовиками пострадали около 140 человек

В столкновениях сторонников Атамбаева с силовиками пострадали около 140 человек
Площадь Ала-Тоо в Бишкеке после беспорядков с участием сторонников Алмазбека Атамбаева
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Почти 140 человек пострадали в Бишкеке и пригороде киргизской столицы во время столкновений сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики.

"За 7, 8 и 9 августа медицинская помощь была оказана 136 пострадавшим. Из них в медицинские учреждения обратились 109 человек, 27 пострадавшим была оказана медицинская помощь в селе Кой Таш (село в 20 км от Бишкека, где расположен дом Атамбаева - ИФ)", - сказал представитель министерства.

По его словам, на сегодняшний день в медицинских учреждениях Бишкека и Чуйской области продолжают получать лечение 14 пострадавших.

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В ведомстве сообщили, что состояние у всех пострадавших, кроме начальника ГУВД Чуйской области, который перенес трепанацию черепа и продолжает находится в коме, стабильное.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента, которая переросла в столкновения со сторонниками Атамбаева.

Столкновения продолжились в четверг при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии. Всего за два дня в селе Кой-Таш пострадали более 100 человек, один спецназовец погиб.

Вечером 8 августа милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Были задержаны более 40 правонарушителей, четырех человек госпитализировали.

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Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству, что экс-президент Киргизии решением суда арестован до 26 августа. По словам адвоката, экс-президент подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева.

Накануне на имущество Атамбаева был наложен арест.

Как сообщалось, 27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против бывшего главы государства.

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Киргизия Бишкек лмазбек Атамбаев

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