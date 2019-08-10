Супертайфун "Лекима" привел к гибели 13 человек в Китае

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 13 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.

Кроме того, 16 человек из провинции Чжэцзян числятся пропавшими без вести.

Между тем власти Китая эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна, в том числе 253 тыс. - из Шанхая. Около 100 тыс. человек находятся в центрах временного размещения.

В настоящий момент известно о серьезном ущербе на побережье к югу от Шанхая: более 200 жилых домов разрушены и 3200 были повреждены.

Из-за супертайфуна в Китае отменены 2100 авиарейсов, отмечают СМИ. Движение по некоторым железнодорожным маршрутам приостановлено, в том числе - движение скоростного поезда, который связывает Шанхай с международным аэропортом "Пудун".

Власти Китая предупреждают о возможных наводнениях и оползнях, которые могут стать следствием супертайфуна "Лекима".