Поиск

Супертайфун "Лекима" привел к гибели 13 человек в Китае

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 13 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.

Кроме того, 16 человек из провинции Чжэцзян числятся пропавшими без вести.

Между тем власти Китая эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна, в том числе 253 тыс. - из Шанхая. Около 100 тыс. человек находятся в центрах временного размещения.

В настоящий момент известно о серьезном ущербе на побережье к югу от Шанхая: более 200 жилых домов разрушены и 3200 были повреждены.

Из-за супертайфуна в Китае отменены 2100 авиарейсов, отмечают СМИ. Движение по некоторым железнодорожным маршрутам приостановлено, в том числе - движение скоростного поезда, который связывает Шанхай с международным аэропортом "Пудун".

Власти Китая предупреждают о возможных наводнениях и оползнях, которые могут стать следствием супертайфуна "Лекима".

Китай Лекима

Новости по теме

Новости

В США обвинение в угрозе теракта предъявлено мужчине по имени Дмитрий Андрейченко

В США обвинение в угрозе теракта предъявлено мужчине по имени Дмитрий Андрейченко

В столкновениях сторонников Атамбаева с силовиками пострадали около 140 человек

В столкновениях сторонников Атамбаева с силовиками пострадали около 140 человек

Что случилось этой ночью: суббота, 10 августа

"Коммерсантъ" сообщил о задержании на Кипре приморского бизнесмена

"Коммерсантъ" сообщил о задержании на Кипре приморского бизнесмена

КНДР вновь запустила "неопознанные снаряды" в направлении Японского моря

Белый дом решил дать властям право надзора над контент-политикой соцсетей

Блэкаут в Великобритании затронул почти миллион человек

В коллекции Британского музея появились антибрекситовские банкноты с портретом Джонсона

Что произошло за день: пятница, 9 августа

Huawei представила свою ОС на случай отказа от Android

Huawei представила свою ОС на случай отказа от Android
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');