Российские военные доставили гумпомощь в один из районов сирийского Алеппо

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Жители пострадавшего от боевых действий района Баб аль-Макам в сирийском городе Алеппо получили гуманитарную помощь от российских военных, в продовольственные наборы вошли продукты первой необходимости, сообщил журналистами представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгений Казарин.

"Сегодня выбрали наиболее важный район, недалеко от цитадели. В гуманитарном наборе продукты питания: рис, тушёнка, сахар, чай", - сказал Казарин.

Кроме того, местные жители получили традиционные арабские лепешки. Всего для жителей района российскими военными было доставлено 500 продовольственных наборов.

Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.