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Что случилось этой ночью: понедельник, 12 августа

Стихийные бедствия на Дальнем Востоке, освобождение режиссера Васильева

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Число жертв тайфуна в Китае превысило 40 человек. Более десяти человек числятся пропавшими без вести. За три часа в провинции Чжецзян выпало 160 мм осадков.

– Уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку на метр. Вода продолжает прибывать. Почти все жилые строения на дачных островах у города оказались в зоне паводка.

– Режиссера Васильева освободили из изолятора. Во время задержания у него начались проблемы со здоровьем. Режиссер телеканала "Доктор" был задержан по делу о беспорядках в Москве 27 июля.

– Пять человек погибли в массовой аварии на Рижском шоссе в Москве. Еще восемь человек пострадали. Среди погибших двое детей.

– Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале. Медведев смог выиграть только три гейма. При этом российский теннисист улучшил свой рейтинг благодаря выходу в финал.

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