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Француз пересек Ла-Манш на флайборде

Француз пересек Ла-Манш на флайборде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Французский спортсмен и изобретатель Фрэнки Запата впервые успешно пересек пролив Ла-Манш на флайборде - футуристичном летательном аппарате с реактивными двигателями.

Как сообщает "Би-би-си", 40-летний Запата стартовал в Сангатте близ Калле и успешно приземлился в Дувре, преодолев расстояние Дуврского пролива (продолжение Ла-Манша) в 35,4 км.

Его флайборд оснащен пятью турбинами и работает на керосине, который заливается в "рюкзак" пилота, он способен развивать скорость до 190 км/ч. Управляется реактивная платформа наклонами и пультом управления в руках пилота.

Первая попытка Запаты пересечь Ла-Манш 25 июля была неудачной.

В прошлом месяце он также отметился участием в параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже.

40-летний Запата сам изобрел Flyboard Air.

Великобритания Франция Ла-Манш

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