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В киевском аэропорту исчез экстрадируемый в Израиль наркоторговец

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В киевском аэропорту "Борисполь" исчез гражданин США, которого Украина согласилась экстрадировать в Израиль, сообщила прокуратура Киева. В полиции уточнили, что это Амос Дов Сильвер, его подозревают в наркоторговле.

Американец находился в международном розыске, в марте его задержали на Украине. 15 августа его под конвоем сотрудников СБУ доставили в аэропорт, где он пропал. По факту возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре.

У Амоса Дов Сильвера есть гражданство США и Израиля, сообщили агентству УНИАН в пресс-службе полиции Киевской области. Там уточнили, что с него сняли электронный браслет, и после паспортного контроля он исчез в зоне duty free.

Дов Сильвер считается создателем крупнейшей международной интернет-сети по продаже марихуаны Telegrass, сообщает "Страна.ua". Он выступает за легализацию марихуаны. В Израиле его обвиняют в руководстве преступной организацией, которая занимается массовым сбытом наркотиков и вовлечением несовершеннолетних в наркоманию.

Киев Борисполь СБУ Амос Дов Сильвер Израиль США

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