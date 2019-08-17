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На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера, который совершил побег при экстрадиции.

Кроме того, задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" (Киев) во время экстрадиции, сообщил пресс-центр спецслужбы в субботу.

В пресс-центре рассказали, что в ближайшее время Сильвер будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Израиля, разыскиваемый за организацию международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника.

Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ. По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по части 1 статьи 393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Амоса Дов Сильвера задержали в Умани. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Украина Борисполь СБУ Израиль Амос Дов Сильвер

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