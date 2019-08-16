Конгрессмен-мусульманка передумала навещать бабушку после разрешения Израиля на визит

Она отказалась от поездки, которую ей разрешили на условиях полного отказа от призывов к бойкоту Израиля

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Депутат Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Рашида Тлаиб, которая получила разрешение МВД Израиля на приезд ради встречи с родственниками и 90-летней бабушки, решила отказаться от этой поездки. Об этом говорится в ее официальном заявлении.

Тлаиб не может встречаться с бабушкой в условиях давления, когда ее заставляют замолчать, и обращаются с ней, как с преступницей, объяснила она. Поездка к бабушке на условии отказа от политических заявлений для нее невозможна, так как это противоречило бы всей системе ее ценностей и идеалам "борьбы с расизмом, репрессиями и несправедливостью".

По словам политика, в ходе подготовки поездки она испытала на себе "проявления расизма", которые испытывают все американцы палестинского происхождения, когда сталкиваются с властями Израиля. "Израильское правительство использовало мою любовь и желание увидеть бабушку, чтобы заткнуть мне рот и вынудило меня подписать письмо (о готовности на поездку без политических заявлений. - ИФ), что отражает насколько они недемократичны и насколько они боятся правды, которая бы раскрылась в ходе моей поездки", - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Тлаиб и еще одна конгрессмен-мусульманка Ильхан Омар заявили о намерении посетить Израиль и Палестинские территории. МВД Израиля отказалось разрешить им въезд, поскольку они обе критикуют политику Израиля и призывают к его бойкоту.

16 августа Тлаиб направила в МВД заявление с просьбой разрешить ей въезд в Израиль по гуманитарным соображениям и объяснила, что хочет навестить родню, особенно бабушку, которой уже за 90. Глава ведомства Арье Дери решил удовлетворить ее просьбу, но дал понять, что согласие дано исключительно на гуманитарную поездку, но не на визит политической делегации Тлаиб и Омар. Визит был разрешен на условии, что Тлаиб не будет делать антиизраильских заявлений и ограничится гуманитарной стороной поездки. Она дала такое обещание.

15 августа президент США Дональд Трамп назвал Тлаиб и Омар "позорищем", поскольку они "ненавидят Израиль и евреев". Он написал в твиттере, что со стороны Израиля разрешить им въезд было бы проявлением слабости.

Ильхан Омар и Рашида Тлаиб стали первыми женщинами-мусульманками, избранными в Конгресс США. У Тлаиб - палестинское происхождение, а Омар бежала с семьей из Сомали.