Трамп пригрозил объявить "Антифа" террористической организацией

Президент США Дональд Трамп Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выступил с предложением признать леворадикальную организацию "Антифа" террористами. Соответствующую инициативу он опубликовал в своем твиттере.

Идея Трампа прозвучала на фоне подготовки Портленда к крупнейшей в США за последние месяцы политической демонстрации, напоминает The Guardian. Издание подчеркивает, что власти ожидают превращения митинга в акции насилия. Трамп подчеркнул, что внимательно следит за происходящим в городе.

В "Антифа" включают ультралевые организацией, которые изначально ставят своей целью борьбу с фашизмом. Как напоминает The Guardian, за время правления Трампа в Портленде регулярно происходят столкновения левых и правых радикалов.

Ранее сенатор-республиканец Тед Круз предложил принять резолюцию, которая признает "Антифа" террористической организацией. В частности, он обратил внимание на группировку из Портленда "Роуз Сити антифа", которая "откровенно отрицает авторитет правоохранительных органов США".