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Президент Италии принял отставку главы правительства

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Италии Серджо Матарелла во вторник принял отставку председателя Совета министров страны Джузеппе Конте, передает итальянский телеканал Rai24.

Приняв отставку, Матарелла обратился к Конте с просьбой продолжить исполнять обязанности премьера пока не будет сформировано новое правительство.

Ожидается, что в среду и четверг Матарелла проведет консультации с лидерами основных политических партий Италии.

Ранее во вторник, выступая в сенате, Конте объявил о решении подать в отставку.

"После окончания этого обсуждения я направлюсь к президенту Республики, чтобы передать ему прошение об отставке", - заявил он.

Конте пояснил, что идет на такой шаг, так как один из партнеров по правящей коалиции, партия "Лига", поставила вопрос о доверии правительству. Он также принял во внимание критику в свой адрес со стороны лидеров этой партии.

"На этом заканчивается деятельность этого правительства", - добавил он.

В ходе выступления перед сенаторами Конте критиковал лидера "Лиги" - вице-премьера Маттео Сальвини - за "безответственность" и попытки вмешиваться в работу других министров.

Италия Джузеппе Конте Серджо Матарелла

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