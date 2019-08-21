Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и укрепления рубля, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, при этом выросли бумаги "РусАла" и подогретые отчетом и новостями о дивидендах акции "Роснефти" .

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2668,52 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1262,81 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,9%.

Доллар просел до 66,25 рубля (-0,32 рубля).

Подорожали акции "РусАла" (+1,9%), "Роснефти" (+1,3%, до 413,2 рубля), "Распадской" (+0,8%), "Мечела" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), ВТБ (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%).

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года в размере 15,34 рубля на одну обыкновенную акцию; реестр акционеров по промежуточным дивидендам закрывается 11 октября.

Согласно отчету компании, чистая прибыль "Роснефти" за первое полугодие 2019 года выросла на 9% и составила 325 млрд руб. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год.

Выросли акции ПАО "Группа Черкизово" (+1,7%, до 1922,5 рубля) - совет директоров группы рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за I полугодие в размере 48,8 руб. на акцию.

Просели бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Магнита" (-0,5%), "Ростелекома" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%).

В США индексы во вторник снизились впервые за четыре сессии, инвесторы оценивали сигналы о состоянии экономики США и отчетность ряда крупных ритейлеров.

Ранее президент США вновь раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС) и ее председателя Джерома Пауэлла за недальновидность и призвал в короткие сроки снизить базовую процентную ставку на 1 процентный пункт.

ФРС снизила ставку на прошлом заседании на 0,25 п.п., до 2-2,25%. Снижение стало первым с 2008 года. Следующее заседание Федрезерва состоится 17-18 сентября, и участники рынка уверены в дальнейшем уменьшении ставки, причем некоторые ожидают сокращения сразу на 0,5 п.п., до 1,5-1,75% годовых.

Вместе с тем Трамп заявил, что экономика Штатов очень сильна, хотя и страдает от негативных последствий укрепления доллара.

Также рынок ждет выступления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дэли и заместителя председателя совета управляющих американского ЦБ Рэндала Куорлза. Выступления руководства Федрезерва продолжатся в четверг, когда в Джексон-Хоуле в штате Вайоминг стартует ежегодный симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити. Глава ФРС Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу.

Дополнительное давление на фондовые рынки оказывает возобновившее снижение доходности гособлигаций США. В ходе торгов доходность 10-летних US Treasuries снижалась на 4 базисных пункта, до 1,55%.

Также негативной новостью для инвесторов стала отставка итальянского премьер-министра Джузеппе Конте на фоне конфликта с партнерами по правящей коалиции, включая вице-премьера Маттео Сальвини.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite топчется на уровне вторника) - инвесторы оценивают риски рецессии в США и возможные меры стимулирования со стороны американского правительства и центробанка; "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,5%).

Во вторник президент США Трамп признал, что пошлины на китайские товары могут негативно сказаться на экономике Штатов, но заявил, что его жесткая позиция является необходимостью и принесет стране выгоду в долгосрочной перспективе. Кроме того, президент намекнул, что рассматривает возможность временного снижения налогов с заработной платы и привязки федеральных налогов на доходы от инвестиций к темпам инфляции.

Вместе с тем Трамп отметил, что США "очень далеки от рецессии". "Дело в том, что если бы Федрезерв делал свою работу, мы получили бы огромное ускорение роста", - добавил президент, вновь возвращаясь к критике Федеральной резервной системы (ФРС). За день до этого он призвал снизить процентную ставку в США на 1 процентный пункт в течение короткого времени.

У председателя Федрезерва Пауэлла будет возможность ответить на критику в пятницу, когда он выступит с речью на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Также в среду будет обнародован протокол июльского заседания ФРС, на котором ставка была снижена на 0,25 процентного пункта, до текущих 2-2,25%.

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 20 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,41 за баррель (+0,6% и +0,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $56,34 за баррель (+0,4% и -0,02% во вторник).

Как стало известно накануне из отчета API, собирающего данные на добровольной основе, объем нефтяных запасов в Штатах по итогам минувшей недели сократился на 3,45 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 1,5 млн баррелей. До этого запасы росли две недели подряд.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, наиболее вероятным сценарием на краткосрочную перспективу остается консолидация индекса РТС вблизи уровня 1250 пунктов. Оптимизм в отношении возможного улучшения отношений в сфере торговли между США и КНР довольно быстро уменьшился в отсутствие практических действий по налаживанию диалога. Сравнительно благоприятная динамика цен на нефть может оказать поддержку российскому рынку, но подъем по нефтяным фьючерсам также не выглядит устойчивым. Вечером ожидается публикация данных Минэнерго США по запасам нефти в стране (17:30 по Москве), а также стенограммы июльского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (21:00 по Москве). Последняя, впрочем, может иметь меньше влияния на рынок, чем предстоящее в пятницу выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое углубление наметившейся коррекции вниз доллара, но оснований для сильных движений пока не наблюдается.

Аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов также отмечает, что после ралли глобальные фондовые рынки замерли в ожидании протоколов заседания ФРС и выступления Пауэлла в пятницу на конференции центральных банков в Джексон-Хоуле. Изменить эту стагнацию способны слабые предварительные PMI в секторе промышленности и услуг США и еврозоны (выйдут в четверг). Особенно на фоне снижающегося промпроизводства есть опасения выхода разочаровывающих статданных из Штатов. Что же касается саммита G7, который пройдет во Франции 24-26 августа, то существенных прорывов не ожидается. Традиционными темами станут проблема замедления мировой экономики и торговые ограничения.

Инвесторы попытаются найти в публикуемых "минутках" ФРС признаки продолжения цикла снижения процентных ставок. Однако здесь не стоит ожидать серьезных сюрпризов, скорее стоит обратить внимание на ожидания членов FOMC по динамике ключевой ставки. Политическая напряженность в Италии после отставки Конте с поста главы правительства не должна оказать существенного влияния.

На рынке акций РФ в среду внутренним фактором роста способна стать отчетность "Роснефти" за первое полугодие. Индекс МосБиржи будет проторговывать середину диапазона 2650-2700 пунктов, предпринимая попытки движения к его верхней границе, считает Антонов.