Посол Индии в России заявил, что армия страны на 60-70% оснащена техникой из РФ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Индии на 60-70% оснащены советской или российской техникой, при этом ряд компаний из России участвует в создании оборонной продукции внутри республики, заявил посол Индии в РФ Венкатеш Варма в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Индия и Россия - традиционные партнеры в сфере ВТС. 60-70% наших вооруженных сил оснащены советской или российской техникой. В дополнение целый ряд российских компаний участвует в создании оборонной продукции внутри Индии. И ожидаем, что во Владивостоке (на запланированном на 4-6 сентября Восточном экономическом форуме - ИФ) будут новые соглашения, которые увеличат российское участие в производстве запчастей в Индии", - сообщил посол.

При этом он напомнил, что в октябре 2018 года был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф".

"Наши вооруженные силы рады получить такие продвинутые системы, и мы намерены придерживаться графика, обозначенного в контракте", - подчеркнул Варма.

Согласно подписанному контракту, Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Поставки С-400 в республику начнутся после 2020 года, сообщила "Интерфаксу" в июне официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРС) С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.