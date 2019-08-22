В США отвергли заявления о развале ДРСМД

Недавние испытания направлены на обеспечение национальных интересов США в мире без ДРСМД

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон решительно отвергает обвинения в том, что он нарушает условия ДРСМД.

"ДРСМД более не существует из-за России. США предпринимают необходимые шаги для того, чтобы ответить на угрозы, которые представляют ракеты средней дальности, в большом количестве размещенные Россией и Китаем, а именно это ДРСМД и пытался сдерживать, - заявил, выступая в четверг на СБ ООН, и.о.постпреда США при ООН Джонатан Коэн. - Американское летное испытание обычной ракеты наземного базирования не является ни провокационным, ни ведущим к дестабилизации. Это ответ, направленный на обеспечение возможностей по защите наших национальных интересов в мире после ДРСМД, который создала Россия".

Ранее в августе Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Испытание проведено 18 августа у западного побережья США.

"Министерство обороны осуществило летное испытание крылатой ракеты наземного базирования с неядерной боеголовкой в воскресенье у западного побережья США. В настоящий момент мы оцениваем результаты испытания", - сообщила телеканалу CNN подполковник вооруженных сил США Карла Глисон.

Ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане.

В Пентагоне отметили, что ракета стартовала с "наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета" и подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

Также в Минобороны заявили, что результаты испытаний внесут вклад в развитие США ракет средней дальности.

В свою очередь издание Defense News отметило, что речь идет о первом испытании ракеты подобного класса после выхода США из ДРСМД.

2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения лишенными оснований.