Президент РФ назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Газ по газопроводу "Турецкий поток" потечет в Турцию до конца 2019 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Исходим из того что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям", - сказал Путин.

После завершения строительства второй нитки поставки будут идти транзитом в Европу через территорию Турции, напомнил Путин.

Он сообщил, что российская сторона пригласила Эрдогана принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет со 2 по 5 октября в Москве.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин заявил, что поставки газа по "Турецкому потоку" ожидаются к 31 декабря. Российская часть газопровода "Турецкий поток" готова на 99%, морской газопровод построен, сообщил Аксютин в июле.

"То, что газопровод будет введен вместе с площадкой на турецкой территории в те сроки, которые должны быть - декабрь текущего года, - мы не сомневаемся", - подчеркнул он.

Аксютин также упомянул работы по расширению газотранспортной системы на территории Европы для поставок газа, который придет по "Турецкому потоку": "Соответствующие работы в Сербии идут полным ходом, болгары провели тендер - сейчас уже окончательно определяются, кто будет исполнителем работ в рамках реконструкции системы, ну и Венгрия тоже подключилась к этому вопросу".

По данным на середину августа, строительство приемного терминала для морского газопровода "Турецкий поток" завершено на 95% от общего объема работ, сообщала проектная компания South Stream Transport B.V., которая занимается строительством морского участка газопровода. Приемный терминал строится неподалеку от н.п. Кыйыкей в регионе Фракия в западной части Турции.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.