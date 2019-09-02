Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Рекордные мыльные пузыри, грандиозное детское жертвоприношение и глазные бактерии

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Исследователи нашли секрет создания рекордных мыльных пузырей площадью до 100 квадратных метров. Авторы пришли к выводу, что наиболее устойчивые пузыри получаются при разведении не слишком больших концентраций полимеров, причем это должна быть смесь полимеров с разными молекулярными весами. Почему именно так, пока неясно. Кроме этого, на предельный размер пузырей влияют еще атмосферные условия.

- В Перу нашли захоронение 227 детей 4-14 лет, принесенных в жертву. Его обнаружили недалеко от столицы империи чиму - города Чан-Чан - крупнейшего в доколумбовой Южной Америке. Этот город существовал примерно с 900 года и до завоевания государства инками в 1470 году. По-видимому, грандиозное жертвоприношение устроили, чтобы задобрить богов и прекратить наводнение, вызванное Эль-Ниньо. Обряд совершили в дождливую погоду, а мертвых детей положили лицом к морю. Это крупнейшее детское жертвоприношение, известное на сегодня. Несколько лет назад ученые нашли поблизости другое захоронение, в котором было 140 принесенных в жертву детей и 200 лам.

- Психологи из Германии и США благодаря восьмилетнему исследованию выяснили, что аспекты взаимоотношений не меняются при смене партнера. Авторы работы говорят, что в подобной стабильности есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, результаты их исследования показывают, что люди (особенно - с высокими показателями невротизма), возможно, на своих ошибках не учатся, из-за чего их старые проблемы переходят из одних отношений в другие. С другой стороны, наличие паттерна в романтических отношениях может указывать на стабильность характера человека, его желаний и ожиданий, которые он возлагает на партнера и отношения.

- Не так давно биологи обнаружили, что собственным сообществом бактерий - микробиомом - обладает даже такой человеческий орган, как глаз. Оказалось, что состав микробиома способен влиять на состояние глаз и даже на остроту зрения человека. Чего, однако, ученые не могут решить до сих пор, так это есть ли в микробиоме глаза собственно "глазные" бактерии, присущие именно этому месту обитания. N+1 рассказал о "полезных" и "вредных" бактериях, населяющих человеческий глаз, и о том, почему неправильное ношение контактных линз может привести к потере зрения.

- Синдром беспокойных ног, который заставляет шевелить нижними конечностями по ночам, связан, как оказалось, с повышенным риском самоубийств и селфхарма - самоповреждения. Этот риск, как отмечается, не связан с наличием депрессии.

- Спрайты, эльфы, синие струи - все это название "высотных молний", которые можно наблюдать в мезосфере Земли. N+1 собрал самые красивые снимки молний в верхней атмосфере в галерею и рассказал об этом явлении.

- 29 августа 1949 года Советский Союз взорвал свое первое ядерное устройство. Позже СССР стал лидером в сфере мирных ядерных взрывов. В 1965 году в стране начали осуществлять Программу №7 "Ядерные взрывы для народного хозяйства". Компактные ядерные заряды, способные выдавать чудовищную энергию, использовали для решения самых разных научных и промышленных задач, от сейсмического зондирования Земли до тушения пожаров на газовых скважинах. С помощью материала N+1 можно узнать, насколько далеко от вас взрывали ядерные заряды, зачем это делали, и когда это было.