Новая Рада сформирует украинское правительство

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Первая сессия Верховной рады 9-го созыва проходит в четверг.

На заседании присутствует кабинет министров, который сложит полномочия в связи с вступлением в полномочия нового созыва парламента.

После этого в Раде сформируют президиум, фракции, комитеты, а также новый состав правительства.

Представитель президента Владимира Зеленского сообщил, что большинство депутатов будет поддерживать кандидатуру заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

На пост министра внутренних дел предложена кандидатура действующего главы ведомства Арсена Авакова.

Министр финансов Оксана Маркарова сохранит свой пост. Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса, руководитель сектора "Энергетика" BRDO Алексей Оржель предложен к рассмотрению на должность министра энергетики и экологии.

На должности вице-премьеров Украины по европейской интеграции и министра иностранных дел страны предлагаются кандидатуры Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко.

По данным депутатов "Слуги народа", Зеленский предложит кандидатуру заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины, и.о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова на должность руководителя СБУ.