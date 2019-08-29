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На МКС сработал сигнал тревоги из-за повышения уровня кислорода

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Аварийная сигнализация сработала в американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе".

Космонавт Александр Скворцов связался с Центром управления полетами (ЦУП) и сообщил о срабатывании аварийного сигнализатора на американском сегменте. "Да, попахивает кислородом", - сказал космонавт, отвечая на вопрос с Земли о том, где именно сработал датчик.

В момент срабатывания автоматики космонавты проводили плановые работы по повышению уровня давления внутри станции, надо было поднять давление на 5 мм ртутного столба.

Экипажу из ЦУПа рекомендовали "закрыть кран пока что". К моменту закрытия крана с воздухом давление на станции достигло 750 мм ртутного столба.

В "Роскосмосе" сообщили, что экипаж МКС принял меры по устранению причин повышения уровня кислорода в воздухе станции. Сейчас обстановка на МКС штатная, никакой угрозы безопасности экипажа и станции нет, уточнили в госкорпорации.

МКС Роскосмос

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