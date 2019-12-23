На МКС сработала пожарная сигнализация
Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В российском сегменте Международной космической станции произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, ситуация остается штатной, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
В апреле пожарная сигнализация ложно сработала на пристыкованном к МКС американском грузовике Cygnus. Из-за этого произошел сбой в системе очистки воздуха.
В 1997 году пожар произошел на борту российской орбитальной станции "Мир" из-за воспламенения патрона твердотопливного генератора кислорода.