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Президент Казахстана пообещал усилить роль казахского языка

Он считает, что казахский когда-нибудь станет языком межнационального общения

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал усилить роль казахского языка как государственного и выразил уверенность, что когда-нибудь казахский станет языком межнационального общения. Он заявил об этом в своем первом послании народу Казахстана.

Токаев при этом пообещал продолжить создавать условия для развития языков и культур этнических групп в стране. Он отметил, что единство нации - в ее многообразии.

В Казахстане казахский язык является государственным, но в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский.

В апреле 2017 года тогдашний президент Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовку по переводу казахского алфавита на латиницу, в том числе по подготовке новых специалистов и учебников. В конце 2017 года он утвердил новый алфавит. В феврале 2019 года он своим указом убрал надписи на русском языке с банкнот тенге.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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