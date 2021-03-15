Школы Казахстана начнут переводить на новую программу с латиницей с 2023 года

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане средние школы с 2023 года начнут поэтапно переводить на новую программу с 12-летним обучением и внедрением латиницы, сообщил министр образования страны Асхат Аймагамбетов. Основные тезисы его доклада опубликованы на сайте правительства.

Для школ обновят общеобязательные стандарты образования и типовые программы, особое внимание будет уделено математике, языкам и информатике. Также школам подготовят единые учебники по истории, пообещал министр.

В октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. С тех пор утвержденный латинский алфавит уже меняли. Летом 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев заверил, что переход на латиницу будет проходить постепенно и одновременно с реформой орфографии. В январе 2021 года чиновники продлили переход на латиницу до 2031 года.