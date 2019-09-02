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СМИ сообщили о скорой отставке премьер-министра Грузии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября объявит об отставке, этого в ближайшие часы ожидает телекомпания "Пирвели", сообщает издание "Новости Грузии".

Правительство возглавит нынешний глава МВД Гиоргий Гахария, отставки которого в конце июня и начале июля требовали участники массовых акций протеста в Тбилиси, говорят источники телекомпании.

Перестановки в правительстве пройдут по итогам обсуждения, которое 1 сентября прошло в штаб-квартире правящей партии "Грузинская мечта" и продолжились в бизнес-центре основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. После этого совещания вице-спикер парламента и лидер парламентского большинства Гия Вольский сообщил, что обсуждение перестановок продолжится во вторник на заседании политсовета партии, но первые заявления Бахтадзе сделает уже в понедельник.

МВД Грузии возглавит политический секретарь "Грузинской мечты", экс-премьер Ираклий Гарибашвили, говорят источники телекомпании.

Ранее Бахтадзе пообещал, что правящая партия представит парламенту обновленную предвыборную программу и состав правительства будет зависеть от ее требований. Также он добавил, что кадровые изменения – это живой процесс.

"Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы в 2012 году. За это время она сменила трех премьеров. Следующие выборы в парламент Грузии пройдут осенью 2020 года.

Грузия Мамука Бахтадзе Гиоргий Гахария Грузинская мечта МВД Тбилиси

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