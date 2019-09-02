Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: Reuters

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.

"Мы не примем никаких попыток отойти от наших обещаний", - сказал он, выступая на Даунинг-стрит, 10. При этом премьер назвал попытки отсрочить Brexit "бессмысленными". "Не существует обстоятельств, при которых я попросил бы Брюссель об отсрочке", - добавил Джонсон.

Кроме того, премьер заявил, что не хочет организовывать внеочередные выборы в парламент. При этом он выразил уверенность в том, что на саммите лидеров ЕС в октябре удастся достичь необходимого соглашения по Brexit, которое парламент сможет как следует изучить.

Ранее стало известно, что часть депутатов парламента, выступающих против "жесткого" Brexit - без соглашения с ЕС, с целью избежать этого варианта хотят перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года. Межпартийная группа политиков планирует во вторник представить на рассмотрение проект закона, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

В понедельник BBC News сообщил, что Джонсон рассматривает возможность проведения досрочных всеобщих выборов, если не согласные с ним члены парламента смогут принять законопроект, блокирующий Brexit без сделки с Брюсселем.