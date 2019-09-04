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В Донецке произошел взрыв у шахты Скочинского

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Донецке около 9:30 утра 4 сентября произошел взрыв на пустыре у шахты имени Скочинского в Кировском районе. Погиб один рабочий, сообщили агентству "ДАН" в пресс-службе министерства угля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Там уточнили, что взрыв случился на пустыре, который не задействован в производстве. На работу шахты он не повлиял. Причины взрыва устанавливают силовики.

В МЧС ДНР "Интерфаксу" подтвердили, что был взрыв, и добавили, что данные о пострадавших пока уточняются.

О мощном взрыве у шахты Скочинского также сообщают пользователи соцсетей, сообщают прокиевские региональные издания "Новости Донбасса" и "Остров".

Угольная шахта имени академика Александра Скочинского входит в структуру "Донецкой угольной энергетичесой компании" (ДУЭК). Она была спроектирована институтом "Донгипрошахт" в 1959 году, сдана в эксплуатацию в апреле 1975 года, первый уголь дала в ноябре 1975 года.

Донецк МЧС шахта Скочинского ДНР

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