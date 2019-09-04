Моди пригласил Путина в Индию на двусторонний саммит 2020 года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди пригласил президента РФ Владимира Путина приехать в 2020 году в Индию для участия в очередном саммите лидеров двух стран.

Соответствующее заявление принято по итогам прошедших переговоров на высшим уровне во Владивостоке в рамках ВЭФ-2019.

Путин также пригласил Нарендру Моди на празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что встретится с премьером Индии на саммите БРИКС в Бразилии, которой состоится в ноябре этого года.

Российский лидер уточнил, что во время визита Моди в Москву ему будет вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного .

"Для нас большая честь была наградить вас орденом Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда в России. Думаю, будет правильно, если мы торжественный акт вручения этой награды проведем торжественно в Московском Кремле", - сказал президент РФ.

В апреле Путин подписал указ о награждении Моди этим орденом "за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами".