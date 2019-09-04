Путину и премьеру Индии показали бурятский ритуал для защиты от злых духов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В частности, они посетили павильон Бурятии, где на входе их встретили артисты в национальных костюмах и показали, как проводится традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов.

На стенде Путину и Моди также рассказали о работе в регионе центра восточной медицины и о проекте компании - резидента "Сколково", которая разработала аппарат для определения ранней стадии инсульта. Представитель компании рассказал, что аппарат планируют протестировать в частной сети индийских клиник.

Здесь же был представлен стенд с изделиями из нефрита. В Бурятии сосредоточены большие залежи этого камня. Глава региона Алексей Цыденов, сопровождающий Путина и Моди в этой прогулке, подарил обоим лидерам нефритовые четки.

В павильоне Камчатки лидеры РФ и Индии ознакомились с туристическим потенциалом региона. О природных красотах края им рассказывал глава региона Владимир Илюхин.

В завершение Путин и Моди зашли в павильон Приморского края, где губернатор Олег Кожемяко рассказал им о программе сохранения популяции тигров в Приморье, а также о концепции развития острова Русский.

Министр транспорта Евгений Дитрих отдельно доложил о развитии порта Восточный, специализирующегося на перевалке угля.

Пятый Восточный экономический форум открылся 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Он продолжится три дня. Его организатором является "Росконгресс". Основными темами ВЭФ-2019 стали экономические и социальные показатели роста Дальнего Востока, а также вопросы повышения качества жизни в регионе.