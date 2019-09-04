Иран объявил о третьем этапе сокращения обязательств в рамках СВПД

Тегеран с пятницы начнет снимать все ограничения с проведения научно-исследовательских работ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани в среду объявил о реализации третьего этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках СВПД.

"Иран начнет третий этап сокращения (обязательств в рамках СВПД) с пятницы", - сказал Рухани в эфире телеканала Press TV.

По его словам, в рамках этого этапа сокращения Тегеран снимает все ограничения с проведения научно-исследовательских работ, которые действовали в рамках СВПД, это сокращение приведет к ускорению развития иранской ядерной программы.

"Мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы защитить права и интересы иранского народа. Третий этап включает разработку центрифуг", - заявил Рухани.

Кроме того, президент Ирана отметил, что Тегеран дает европейским партнерам еще 60 дней для того, чтобы они выполнили свою часть обязательств по СВПД.