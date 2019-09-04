США обвинили Иран в "ядерном вымогательстве"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук назвал "ядерным вымогательством" планы Тегерана в ближайшее время объявить о третьем этапе сокращения своих обязательств, касающихся атомной сферы. Иранской стороне для развития мирной атомной программы совершенно не нужно обогащать уран, заявил он в среду, 4 сентября, на брифинге в Вашингтоне.

Тегеран добивается от европейских участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Исламской Республики обеспечения условий для продолжения экспорта иранской нефти и возвращения в страну выручки от ее продажи в условиях односторонних американских санкций.

В минувший понедельник, 2 сентября, глава МИД Ирана Джавад Зариф, находясь в Москве, заявил, что, если эти условия не будут выполнены, Тегеран объявит 4 сентября о третьем этапе сокращения своих обязательств в атомной сфере в рамках СВПД. 6 сентября иранские власти приступят к реализации этих шагов, которые, как ожидается, предусматривают повышение до 20% уровня обогащения урана и возобновление деятельности реактора на тяжелой воде в Араке, способного производить оружейный плутоний.

По последним данным, о запуске третьего этапа Иран может объявить в четверг, 5 сентября.

Иран приступил к первому этапу сокращения своих обязательств 8 мая 2019 года, дав европейцам 60 дней на то, чтобы распространить специальный механизм расчетов с Тегераном в условиях американских санкций на экспорт нефти.

7 июля Тегеран объявил о втором этапе сокращения, вновь предоставив европейцам два месяца на выполнение своих обязательств. Этот срок истекает 4-5 сентября.